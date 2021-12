Gabigol attacca: 'L'Inter è stata una spina nel fianco' (Di sabato 11 dicembre 2021) Gabriel Barbosa , meglio noto come Gabigol , ex attaccante dell' Inter ora in forza al Flamengo , durante un'Intervista per il podcast Podpah ha parlato della sua esperienza non positiva in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) Gabriel Barbosa , meglio noto come, exnte dell'ora in forza al Flamengo , durante un'vista per il podcast Podpah ha parlato della sua esperienza non positiva in ...

