Covid, news. Iss: "Per i no-vax rischio di morte 16 volte più alto rispetto ai vaccinati" (Di sabato 11 dicembre 2021) Il confronto è stato effettuato con chi ha ricevuto la terza dose. L'efficacia del vaccino negli immunizzati da meno di cinque mesi è pari al 93%, scende all'84% dopo cinque mesi. Rezza: "In Italia domina la variante Delta, ma ci sono già 26 casi di Omicron". In Italia registrati altri 21.042 contagi e 96 vittime, con tasso positività al 3,7%. Salgono le terapie intensive (+2, 818) e i ricoverati nei reparti ordinari (+56, 6.539). Dal 16 dicembre al via le somministrazioni ai bambini tra i 5-11 anni

