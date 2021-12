Cairo senza filtri: “Di Juric mi piace la franchezza. Il Toro mi ha insegnato una cosa” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente granata, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, parlando della situazione attuale della squadra granata e del suo nuovo allenatore: “Sono contento di Juric, è un allenatore che ha delle grandi capacità e qualità. Ha dato al Toro un nuovo tipo di calcio e i ragazzi lo seguono molto, sta facendo un buon lavoro e secondo me abbiamo anche qualche punto in meno di quelli che dovremmo”. Un Cairo che lascia quindi da parte i rancori di inizio anno, quando l’allenatore croato si era lamentato di una campagna acquisti non all’altezza: “Io credo che la franchezza sia giusta. Juric è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualcosa di mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente granata, Urbano, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, parlando della situazione attuale della squadra granata e del suo nuovo allenatore: “Sono contento di, è un allenatore che ha delle grandi capacità e qualità. Ha dato alun nuovo tipo di calcio e i ragazzi lo seguono molto, sta facendo un buon lavoro e secondo me abbiamo anche qualche punto in meno di quelli che dovremmo”. Unche lascia quindi da parte i rancori di inizio anno, quando l’allenatore croato si era lamentato di una campagna acquisti non all’altezza: “Io credo che lasia giusta.è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualdi mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si ...

