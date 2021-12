(Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente della AEW Tony Khan si è recato su Twitter la scorsa notte per elogiare la performance della superstar in ascesa: il figlio di Taz e membro più giovane del Team Taz ha infatti sconfitto Fuego Del Sol nel suo primo match di sempre durante la scorsa puntata di AEWera già presente da diverso tempo nella programmazione AEW, ma non l’avevamo mai visto in azione e a quanto sembra non aveva ancora unufficiale con la compagnia.is All Elite Khan ha scritto: “Che match diquesta sera in @AEW pertonight a #AEW! Congratulazioni a @730+ @OfficialTAZ!” Poco, Khan ha twittato confermando la firma ufficiale dicon la ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Hook è ufficialmente sotto contratto dopo il suo debutto sul ring a Rampage - -

