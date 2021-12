Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Andrea Nicole: la data (Di venerdì 10 dicembre 2021) Spunta la data in cui verrà trasmessa la scelta di Andrea Nicole. Andiamo a vedere quando andrà in onda la puntata Uomini e Donne. Andrea Nicole pronta ad annunciare la sua scelta (Via Screenshot)Aumenta l’attesa per la puntata di Uomini e Donne in cui Andrea Nicole Conte annuncerà la sua scelta. Infatti la tronista ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciprian Aftim, dopo aver infranto il regolamento e aver deluso moltissimo Maria De Filippi. Adesso quindi i telespettatori aspettano di sapere quando andrà in onda la ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 dicembre 2021) Spunta lain cui verrà trasmessa ladi. Andiamo a vedereinla puntatapronta ad annunciare la sua(Via Screenshot)Aumenta l’attesa per la puntata diin cuiConte annuncerà la sua. Infatti la tronista ha lasciatoinsieme a Ciprian Aftim, dopo aver infranto il regolamento e aver deluso moltissimo Maria De Filippi. Adesso quindi i telespettatori aspettano di sapereinla ...

