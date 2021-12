Si dimette Capo Dipartimento immigrazione Viminale: la moglie indagata per caporalato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Michele di Bari, Capo Dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’inchiesta della procura di Foggia in cui è indagata la moglie per Caporalato.Obbligo di firma per la moglie di Michele di BariIn carcere sono finiti due cittadini stranieri, un senegalese e un gambiano, mentre nei confronti degli altri tre arrestati da parte dei carabinieri sono stati disposti i domiciliari. Per gli altri indagati, tra i quali appunto la moglie del prefetto Di Bari, è scattato l'obbligo di firma. La donna deve rispondere di pesanti accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Manfredonia e dal nucleo dei carabinieri ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) Michele di Bari,per l'del ministero dell'Interno ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’inchiesta della procura di Foggia in cui èlaperralato.Obbligo di firma per ladi Michele di BariIn carcere sono finiti due cittadini stranieri, un senegalese e un gambiano, mentre nei confronti degli altri tre arrestati da parte dei carabinieri sono stati disposti i domiciliari. Per gli altri indagati, tra i quali appunto ladel prefetto Di Bari, è scattato l'obbligo di firma. La donna deve rispondere di pesanti accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Manfredonia e dal nucleo dei carabinieri ...

