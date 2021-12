Rdc | nel dl Recovery spunta norma salva navigator | proroga di 6 mesi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un emendamento al dlpunta are i, nati con il reddito di cittadinanza, in scadenza a dicembre. Le Regioni potranno subentrare all'Anpal Servizi nei contratti con queste figure ...

Un emendamento al dl Recovery punta a salvare i navigator, nati con il reddito di cittadinanza, in scadenza a dicembre. Le Regioni potranno subentrare all'Anpal Servizi nei contratti con queste figure ...L'intervista al presidente del M5S ''Questa manovrasuo complesso mi convince...''. Il presidente M5S, Giuseppe Conte, si esprime così nell'intervista ad Adnkronos Live. Quanto al reddito di cittadinanza, "Draghi ha mantenuto il suo impegno" ha ...Un emendamento al dl Recovery punta a salvare i navigator, nati con il reddito di cittadinanza, in scadenza a dicembre. Le Regioni potranno subentrare all'Anpal Servizi nei contratti con queste figure ...A partire da oggi, sono in arrivo alcuni flussi di pagamento per i titolari del reddito di cittadinanza (RdC). Si tratta di un doppio riferimento, giacché ...