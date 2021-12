Raiola | “Pallone d’Oro? Non è serio | anche Ibra avrebbe dovuto vincerlo”

Advertising

PianetaMilan : #Raiola: “#PallonedOro? Non è serio, anche #Ibra avrebbe dovuto vincerlo” - MCalcioNews : Raiola: 'Pallone d'Oro? Premio senza senso, per questo Ibra non l'ha mai vinto' - Pall_Gonfiato : #Raiola sul #Palloned'Oro: 'Non posso prenderlo sul serio. #Lewandowski avrebbe dovuto vincere' - TUTTOJUVE_COM : Raiola: 'Il Pallone d'Oro non può essere serio, Ibra non l'ha mai vinto' -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola Pallone

Commenta per primo Minoparla a Sport 1 deld'Oro: 'Ild'Oro? Non posso prenderlo sul serio. Secondo me, Lewandowski avrebbe dovuto vincere quest'anno. Anche Zlatan avrebbe dovuto vincere . La qualità ...Messi ha vinto ild'oro, ma dicono che l'avrebbe meritato Lewandowski. Non ho vinto neanche ... Ero in America emi diceva di tornare a giocare in Europa, in Italia. In quel momento ho ..."Il Pallone d'Oro? Non posso prenderlo sul serio". A dirlo è stato Mino Raiola, nel corso di una intervista pubblicata su 'Sport 1'. "Secondo me, Lewandowski ...ASSISTITI - Sul contratto in scadenza di uno dei suoi assistiti, Pogba: “Penso sia impossibile un suo trasferimento in Germania, perché la mentalità tedesca è diversa. Non po ...