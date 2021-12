Più fondi contro il caro-bollette: in manovra un miliardo in più per calmierare i prezzi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo interviene per calmierare i prezzi: fino a 3,8 miliardi per il 2022. Decreto del consiglio dei Ministri per «liberare» risorse da destinare al fondo Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo interviene per: fino a 3,8 miliardi per il 2022. Decreto del consiglio dei Ministri per «liberare» risorse da destinare al fondo

Advertising

ignaziocorrao : Il tentativo di far passare il #nucleare come #green “finanziabile” addirittura con i fondi del #Pnrr è qualcosa di… - PoliticaNewsNow : Il Mattino - Più fondi per le bollette. Il Garante: no allo sciopero - pieronederland7 : @ScikingFS @granlombard L'articolo è basato su un rapporto Eurispes, gnurant. - Italia_Notizie : Più fondi contro il caro-bollette: in manovra un miliardo in più per calmierare i prezzi - cristina7013 : RT @ignaziocorrao: Il tentativo di far passare il #nucleare come #green “finanziabile” addirittura con i fondi del #Pnrr è qualcosa di peri… -