It Takes Two vince il Game of The Year 2021 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli ultimi The Game Awards 2021 ci hanno consegnato il vincitore come miglior gioco dell'anno. Non senza un pizzico di sorpresa, L'evento tenutosi ieri notte è stato pieno di sorprese e annunci. Oltre ai vincitori dei vari premi relativi alle numerose categorie che potete trovare su queste pagine, è stato annunciato al termine dell'evento il vincitore del premio miglior gioco dell'anno 2021. Sorpassando altri titoli di indubbia qualità, è It Takes Two ad aggiudicarsi la tanto agognata statuetta per il Game of The Year 2021. It Takes Two è stato nominato Game of The Year 2021 I The Game Awards 2021 è risultato un evento incredibile. Con la presentazione del consueto ...

