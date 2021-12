Insieme a Lina Wertmüller piango il Sud che non c’è più (Di venerdì 10 dicembre 2021) piango la Lina Wertmüller del 1963 ossia la Wertmüller dell’esordio, ancora lontana dai titoli lunghi e da Giancarlo Giannini. In quell’anno miracoloso per il cinema (“8 ½”! “Il gattopardo”! “La ricotta”! “Ieri, oggi, domani”! “La bella di Lodi”!) e per l’Italia tutta (boom economico) fu autrice, regista e sceneggiatrice, di un film ambientato tra Puglia e Lucania e con un titolo corto: “I basilischi”. Tra Puglia e Lucania perché lei era svizzero-lucana, ma non figlia di lucani emigrati in Svizzera bensì di svizzeri scesi in Lucania, caso un po’ più raro… piango la controra che nel film è descritta magnificamente, piango i pranzi in silenzio col rumore dei cucchiai che quasi scavano nei piatti (non c’era più la fame ma c’era ancora l’appetito), piango il capofamiglia ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021)ladel 1963 ossia ladell’esordio, ancora lontana dai titoli lunghi e da Giancarlo Giannini. In quell’anno miracoloso per il cinema (“8 ½”! “Il gattopardo”! “La ricotta”! “Ieri, oggi, domani”! “La bella di Lodi”!) e per l’Italia tutta (boom economico) fu autrice, regista e sceneggiatrice, di un film ambientato tra Puglia e Lucania e con un titolo corto: “I basilischi”. Tra Puglia e Lucania perché lei era svizzero-lucana, ma non figlia di lucani emigrati in Svizzera bensì di svizzeri scesi in Lucania, caso un po’ più raro…la controra che nel film è descritta magnificamente,i pranzi in silenzio col rumore dei cucchiai che quasi scavano nei piatti (non c’era più la fame ma c’era ancora l’appetito),il capofamiglia ...

Advertising

SpiritoSfranto : @gianovsky non Lina Isabella e Sophia insieme ?????? - lina_rosina : RT @fiomnet: ???? SCIOPERO GENERALE #InsiemePerLaGiustizia #16dicembre INSIEME PER CAMBIARE LA MANOVRA Nella finanziaria non c’è traccia… - LEOREDBARON : RT @Mb_yk01_92_850_: Bellissima questa foto insieme a Massimo Troisi Ciao Lina ?????? ci mancherai ?? #LinaWertmuller #9Dicembre https://t.… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #LinaWertmuller ha vissuto una bellissima storia d’amore con lo scenografo Enrico Job. I due sono stati insieme 44 anni e hann… - Mb_yk01_92_850_ : RT @Mb_yk01_92_850_: Bellissima questa foto insieme a Massimo Troisi Ciao Lina ?????? ci mancherai ?? #LinaWertmuller #9Dicembre https://t.… -