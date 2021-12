Fedez, confessione choc: “Non avevo il controllo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ finalmente sbarcata su Amazon Prime Video la docu-serie “The Ferragnez”: qui Fedez si è lasciato andare ad una confessione choc L’attesissima docu-serie sulla vita dei Ferragnez è finalmente sbarcata su Amazon Prime Video. I due hanno sempre tenuto aggiornati i propri fans sulle vicende strettamente coniugali, ma ecco che adesso spuntano fuori anche i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ finalmente sbarcata su Amazon Prime Video la docu-serie “The Ferragnez”: quisi è lasciato andare ad unaL’attesissima docu-serie sulla vita dei Ferragnez è finalmente sbarcata su Amazon Prime Video. I due hanno sempre tenuto aggiornati i propri fans sulle vicende strettamente coniugali, ma ecco che adesso spuntano fuori anche i L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Chiara Ferragni Fedez e la confessione choc a The Ferragnez: Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso -… - zazoomblog : Fedez confessione choc a The Ferragnez: Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso - #Fedez #confessione… - zazoomblog : The Ferragnez la confessione choc di Fedez: «Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso» - #Ferragnez… - leggoit : #TheFerragnez, la confessione choc di #Fedez: «Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso» - infoitcultura : Fedez, la confessione choc a The Ferragnez: «Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso» -