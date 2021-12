F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2021: Max Verstappen precede le due Mercedes, Leclerc 8° davanti a Sainz (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ultimo, e decisivo, atto del Mondiale di Formula Uno 2021 ha ufficialmente preso il via. Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del campionato. Sulla pista di Yas Marina i piloti hanno avuto modo di conoscere le modifiche apportate al lay-out, girando in condizioni che, tuttavia, non vedremo tra FP2, qualifiche e gara. davanti a tutti ha concluso il solito Max Verstappen, subito a suo agio sulla pista emiratina, con il tempo di 1:25.009. Alle sue spalle Valtteri Bottas secondo con un distacco di 196 millesimi, mentre è terzo a 345 millesimi Lewis Hamilton. Quarta posizione per Sergio Perez a 354, mentre al quinto posto conclude Yuki Tsunoda a 369. Sesta posizione per Fernando Alonso a 616 millesimi, settimo Pierre Gasly a 813, quindi le ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ultimo, e decisivo, atto del Mondiale di Formula Unoha ufficialmente preso il via. Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del campionato. Sulla pista di Yas Marina i piloti hanno avuto modo di conoscere le modifiche apportate al lay-out, girando in condizioni che, tuttavia, non vedremo tra FP2, qualifiche e gara.a tutti ha concluso il solito Max, subito a suo agio sulla pista emiratina, con il tempo di 1:25.009. Alle sue spalle Valtteri Bottas secondo con un distacco di 196 millesimi, mentre è terzo a 345 millesimi Lewis Hamilton. Quarta posizione per Sergio Perez a 354, mentre al quinto posto conclude Yuki Tsunoda a 369. Sesta posizione per Fernando Alonso a 616 millesimi, settimo Pierre Gasly a 813, quindi le ...

