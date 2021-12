Cruciani: “Ascoltatore no vax intubato, chi augura morte è una testa di c…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Mauro è un Ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi a ‘La Zanzara’ da una decina di anni. A fasi alterne è un super complottista, uno anti sistema, qualche volta ha delle uscite in cui pensa che gli ebrei siano il fulcro del complotto mondiale. Ora è intubato a causa del Covid in ospedale, ma chi gli augura la morte è una testa di caz..”. Giuseppe Cruciani racconta così all’Adnkronos la storia di Mauro, no vax Ascoltatore storico e conosciuto dai ‘frequentatori’ di ‘La Zanzara’, il noto programma che il giornalista conduce, insieme a David Parenzo, su Radio24. “Mauro pensa la pandemia non esista, ed ha tutte le posizioni più estreme del negazionismo Covid -spiega Cruciani- Lui è un carrozziere, e addossava le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Mauro è unstorico, un interventista seriale che interviene da noi a ‘La Zanzara’ da una decina di anni. A fasi alterne è un super complottista, uno anti sistema, qualche volta ha delle uscite in cui pensa che gli ebrei siano il fulcro del complotto mondiale. Ora èa causa del Covid in ospedale, ma chi glilaè unadi caz..”. Giusepperacconta così all’Adnkronos la storia di Mauro, no vaxstorico e conosciuto dai ‘frequentatori’ di ‘La Zanzara’, il noto programma che il giornalista conduce, insieme a David Parenzo, su Radio24. “Mauro pensa la pandemia non esista, ed ha tutte le posizioni più estreme del negazionismo Covid -spiega- Lui è un carrozziere, e addossava le ...

