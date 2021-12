Covid, arriva la variante marsigliese: di cosa si tratta e chi l’ha isolata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuova variante del Covid-19 allarma la comunità scientifica, è stata isolata dall’Universitè di Aix-Marseille e prende il codice di IHU. I dettagli La scoperta è stata effettuata dal centro di infettivologia diretto dal noto professore Didier Raoult L’IHU, il centro specializzato in infettivologia in seno all’AMU Universitè di Aix-Marseille, l’Istituto universitario del Mediterraneo, ha annunciato attraverso un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale e poi diffuso sui tutti i prori account social di aver isolato una nuova variante del coronavirus Covid-19. La scoperta è stata realizzato dall’equipe del noto e controverso professore Didier Raoult microbiologo francese di 69 anni famoso per la cura del Covid con la clorochina. Ma anche, sottolineano i suoi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuovadel-19 allarma la comunità scientifica, è statadall’Universitè di Aix-Marseille e prende il codice di IHU. I dettagli La scoperta è stata effettuata dal centro di infettivologia diretto dal noto professore Didier Raoult L’IHU, il centro specializzato in infettivologia in seno all’AMU Universitè di Aix-Marseille, l’Istituto universitario del Mediterraneo, ha annunciato attraverso un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale e poi diffuso sui tutti i prori account social di aver isolato una nuovadel coronavirus-19. La scoperta è stata realizzato dall’equipe del noto e controverso professore Didier Raoult microbiologo francese di 69 anni famoso per la cura delcon la clorochina. Ma anche, sottolineano i suoi ...

Advertising

Corriere : L’incidenza cresce ancora e tocca 176. L’indice Rt arriva a 1,18 - sportli26181512 : #Governance #Notizie Covid, in Premier arrivano le “bolle” su base vaccinale: Arriva Natale e con le feste arriva i… - AgSciWriter : [IT] Arriva il quarto giro; #medici è pronta la nuova narrativa, o cambiate vaccino? Propongo di riclassificare la… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L’incidenza cresce ancora e tocca 176. L’indice Rt arriva a 1,18 - AndreSenni : @FartFromAmerika Dai che ora arriva 'Nova Vax' un po' di sciroppo di ricino e il covid non galoppa più ?? -