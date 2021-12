“Con te…”. GF Vip: Miriana Trevisan, è fatta. Il feeling con Biagio D’Anelli prende tutta un’altra piega (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non solo Alex Belli e Soleil Sorge e Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nella Casa del GF Vip 6 riflettori puntati anche su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Lui, per ora, è l’ultimo arrivato nel cast di vipponi di questa sesta edizione del reality di Canale 5 e sin da quando ha varcato la famosa porta rossa è sembrato molto complice con la ex valletta di Mike Bongiorno. Nella scorsa diretta Alfonso Signorini ha parlato coi diretti interessati di quest’altra “amicizia speciale” nata al GF Vip 6. Anche perché di fatto in una sola settimana tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è nato un grande feeling e dunque il conduttore ma anche il pubblico vorrebbero vederci più chiaro, soprattutto dopo aver visto strani movimenti sotto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non solo Alex Belli e Soleil Sorge e Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nella Casa del GF Vip 6 riflettori puntati anche su. Lui, per ora, è l’ultimo arrivato nel cast di vipponi di questa sesta edizione del reality di Canale 5 e sin da quando ha varcato la famosa porta rossa è sembrato molto complice con la ex valletta di Mike Bongiorno. Nella scorsa diretta Alfonso Signorini ha parlato coi diretti interessati di quest’altra “amicizia speciale” nata al GF Vip 6. Anche perché di fatto in una sola settimana traè nato un grandee dunque il conduttore ma anche il pubblico vorrebbero vederci più chiaro, soprattutto dopo aver visto strani movimenti sotto ...

