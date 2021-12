Atalanta, Cassano: “È tra le migliori d’Europa, va applaudita” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Davo più chance all’Atalanta di passare il turno rispetto per esempio al Milan. Nonostante l’eliminazione, credo però che la Dea vada ringraziata e applaudita. Come ha detto Emery, la squadra di Gasperini non è solo una delle migliori d’Italia, ma d’Europa”. Questo il commento di Antonio Cassano alla Bobo Tv, in riferimento all’uscita di scena in Champions League della formazione bergamasca, dopo la sconfitta contro il Villarreal. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Davo più chance all’di passare il turno rispetto per esempio al Milan. Nonostante l’eliminazione, credo però che la Dea vada ringraziata e. Come ha detto Emery, la squadra di Gasperini non è solo una delled’Italia, ma”. Questo il commento di Antonioalla Bobo Tv, in riferimento all’uscita di scena in Champions League della formazione bergamasca, dopo la sconfitta contro il Villarreal. SportFace.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Atalanta eliminata in Champions? Va ringraziata ed applaudita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Atalanta eliminata in Champions? Va ringraziata ed applaudita' - sportface2016 : #Atalanta, #Cassano: 'È tra le migliori d'Europa, va applaudita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Atalanta eliminata in Champions? Va ringraziata ed applaudita' - napolimagazine : BOBO TV - Cassano: 'Atalanta eliminata in Champions? Va ringraziata ed applaudita' -