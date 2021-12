Uomini e Donne: crisi fra Joele Milan e Ilaria Melis, parla l’ex corteggiatrice (Di giovedì 9 dicembre 2021) I gossip parlano di una crisi fra l’ex tronista Joele Milan e la sua corteggiatrice Ilaria Melis al programma di “Uomini e Donne”. Ecco le dichiarazione di Ilaria. Joele Milan, tronista del programma di Maria de Filippi “Uomini e Donne”, ha parlato sui social della sua crisi con il fidanzato Ilaria Melis. Ilaria lavora come consulente di armocromia, ha fatto delle dichiarazioni sulla sua vita privata nonostante non ami condividerla con tutti. POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, Roberta è in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) I gossipno di unafratronistae la suaal programma di “”. Ecco le dichiarazione di, tronista del programma di Maria de Filippi “”, hato sui social della suacon il fidanzatolavora come consulente di armocromia, ha fatto delle dichiarazioni sulla sua vita privata nonostante non ami condividerla con tutti. POTREBBE INTERESSARTI:, Roberta è in ...

