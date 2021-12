Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio omicron la variante diffuso in 57 paesi polmoniti più rapide ma vicini efficace attualmente reso noto le mette il nuovo ceppo scoperto in Sudafrica in 57 paesi in Europa sono 337 casi accertati l’istituto superiore di sanità del nostro paese nei conferma 13 mentre in corso e sequenziamento di altri 4 contagi sospetti della più grande crisi globale per i bambini nostri 75 anni di storia e l’analisi dell’Unicef che non rapporto reso noto a oggi avverte che la prende mi sta facendo retrocedere praticamente ogni misura di progresso per i bambini tra cui uno stanziamento di 100 milioni di bambini in più sprofondati nella povertà circa 1,8 milioni ogni secondo da metà marzo 2020 e l’Italia raggiunge i 100 milioni di dosi di vaccino somministrato in base ai dati diffusi ...