Tamponi Leicester, la Asl Napoli 1: il nostro è solo un invito per più sicurezza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta per finire a tarallucci e vino la vicenda Napoli-Leicester a l’allarme per il cluster Covid. Come rivelato con ampio anticipo dal Napolista, il Leicester si è opposto a sottoporsi a ulteriori Tamponi da parte della Asl Napoli 1, forte dell’appoggio della Uefa e del protocollo Uefa. Nonostante nel Leicester sette calciatori e tre membri dello staff sono rimasti a casa perché positivi e sospettati di essere positivi. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro ha notificato al Leicester l’invito a sottoporsi a Tamponi. Il club si è opposto, si è riservato di rispondere. La Asl Napoli 1 fa sapere che il loro era solo un invito per una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta per finire a tarallucci e vino la vicendaa l’allarme per il cluster Covid. Come rivelato con ampio anticipo dalsta, ilsi è opposto a sottoporsi a ulteriorida parte della Asl1, forte dell’appoggio della Uefa e del protocollo Uefa. Nonostante nelsette calciatori e tre membri dello staff sono rimasti a casa perché positivi e sospettati di essere positivi. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl1 Centro ha notificato all’a sottoporsi a. Il club si è opposto, si è riservato di rispondere. La Asl1 fa sapere che il loro eraunper una ...

