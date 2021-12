Roma | tris al Cska Sofia e primo posto con l' aiuto ucraino

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lasupera 3 - 2 in trasferta ile nel contempo si aggiudica il primato del girone C di Conference League, grazie al contestuale pareggio dello Zorya con il Bodo Glimt. Decidono il ...

Lasupera 3 - 2 in trasferta il Cska Sofia e nel contempo si aggiudica il primato del girone C di Conference League, grazie al contestuale pareggio dello Zorya con il Bodo Glimt. Decidono il match ...Nella ripresa ancora ildi Abraham. E' Catakovic a siglare il gol dell'1 - 3, Wildschut sigla il definitivo 2 - 3. Lachiude il girone al primo posto con 13 punti, a 12 il Bodo Glimt che ha ...Sofia, 9 dicembre 2021- Con un piccolo brivido nei minuti finali la Roma chiude il girone di Conference League come testa di serie: i giallorossi battono a domicilio il Cska Sofia per 3-2 con un primo ...SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – La Roma batte 3-2 il Cska Sofia in trasferta e accede direttamente agli ottavi di finale di Conference League, ...