Roma, fa shopping con una carta non sua: in manette 32enne (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo shopping non è finito bene per un cittadino marocchino 32enne, nella capitale senza fissa dimora, che ha tentato di acquistare uno smartphone con una carta di credito non sua. L'uomo è stato arrestato per indebito utilizzo di credito. Non è chiaro come fosse entrato in possesso della carta, che è stata prontamente restituita alla proprietaria. Fa shopping con una carta non sua: il fatto Un cittadino del Marocco di 32 anni, nella capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito. L'uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, aveva la disponibilità di una carta di credito che era stata denunciata smarrita dalla legittima ...

