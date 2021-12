“Mio figlio è morto di tumore a 5 mesi”. L’annuncio del conduttore tra le lacrime, in diretta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tragedia per il rapper, attore e conduttore: è morto a soli 5 mesi il suo ultimo figlio. Aveva un tumore al cervello. L’annuncio è arrivato tra le lacrime, in diretta, durante il suo show in tv. “Questo fine settimana, ho fatto uno sforzo immenso per trascorrere tutto il tempo possibile con lui – ha detto senza trattenere la commozione al suo pubblico – Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa, e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo”. “Ma ho ricevuto una chiamata mentre stavo andando all’aeroporto, che mi diceva di tornare immediatamente indietro dal mio bambino”. Poi Nick Cannon, 41 anni ed ex marito di Mariah Carey e papà dei suoi gemelli, ha anche raccontato di come ha tenuto in braccio suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tragedia per il rapper, attore e: èa soli 5il suo ultimo. Aveva unal cervello.è arrivato tra le, in, durante il suo show in tv. “Questo fine settimana, ho fatto uno sforzo immenso per trascorrere tutto il tempo possibile con lui – ha detto senza trattenere la commozione al suo pubblico – Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa, e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo”. “Ma ho ricevuto una chiamata mentre stavo andando all’aeroporto, che mi diceva di tornare immediatamente indietro dal mio bambino”. Poi Nick Cannon, 41 anni ed ex marito di Mariah Carey e papà dei suoi gemelli, ha anche raccontato di come ha tenuto in braccio suo ...

