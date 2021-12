Martine Desjardins | l’inesorabile vittoria sulla vergogna

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In quest’ultima opera della canadese, la prima tradotta in italiano, è questione di perturbante. Come Das Unheimlich attiene al familiare e allo stesso tempo a ciò che deve restare nascosto, la protagonista di Medusa, edito in Italia da Alter Ego (pp. 228, euro 17), deve restare nascosta dallo sguardo dei suoi, da quello degli altri financo dal riflesso dei suoi stessi occhi. Medusa è costretta a camminare a testa bassa, non ha mai conosciuto l’affetto dei genitori e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.