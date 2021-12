Il Messaggero: denuncia di un’altra donna contro Enrico Varriale per aggressioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo Il Messaggero c’è un’altra donna che avrebbe denunciato il giornalista Rai Enrico Varriale. L’episodio sarebbe accaduto ieri a Ponte Milvio, a Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione on line del Messaggero ci sarebbe stata una lite tra questa donna (con cui il giornalista avrebbe avuto una relazione) e Varriale. Ci sarebbe stato uno schiaffo del giornalista e lei avrebbe perso i sensi. Così ha raccontato agli investigatori. Sia lei che lui si sono rivolti alle forze dell’ordine. Per lui sarebbe stata una lite per motivi di gelosia, cominciata a casa, la signora avrebbe cominciato a distruggere l’appartamento. Quando i poliziotti sono arrivati, non c’era più nessuno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo Ilc’èche avrebbeto il giornalista Rai. L’episodio sarebbe accaduto ieri a Ponte Milvio, a Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione on line delci sarebbe stata una lite tra questa(con cui il giornalista avrebbe avuto una relazione) e. Ci sarebbe stato uno schiaffo del giornalista e lei avrebbe perso i sensi. Così ha raccontato agli investigatori. Sia lei che lui si sono rivolti alle forze dell’ordine. Per lui sarebbe stata una lite per motivi di gelosia, cominciata a casa, la signora avrebbe cominciato a distruggere l’appartamento. Quando i poliziotti sono arrivati, non c’era più nessuno. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il Messaggero: denuncia di un’altra donna contro Enrico Varriale per aggressioni Versioni discordanti tra uno schi… - nucciogatto : @zonabianca per i pennivendoli di regime la realtà è solo quella che gli ordinano di propagandare! e lui, come… - 5Ricomincio : - Rosanna_Bovo : Malone: 'una delle mie preoccupazioni è che il governo non sia trasparente con noi su quali siano questi rischi. E… - PatriP617 : @riccardoena66 @sabrimaggioni @Milly__24__ -