Gf Vip: Aldo Montano, ecco quando lascerà il programma, manca pochissimo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gf Vip, Aldo Montano pronto a dire addio al reality: ecco quando l’ex-schermidore abbandonerà il programma Mediaset, manca davvero poco. Mentre continua a tenere banco la vicenda che vede coinvolti Alex Belli e Soleil Sorge, è tempo di bilanci per il programma di Alfonso Signorini, che si prepara ad avere uno scossone proprio poco prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gf Vip,pronto a dire addio al reality:l’ex-schermidore abbandonerà ilMediaset,davvero poco. Mentre continua a tenere banco la vicenda che vede coinvolti Alex Belli e Soleil Sorge, è tempo di bilanci per ildi Alfonso Signorini, che si prepara ad avere uno scossone proprio poco prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché - infoitcultura : Lulù svela 'Lasciano il GF VIP Katia, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Cipriani'/ 13 dicembre ultimo giorno? - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché | Isa e Chia #gianmaria #antinolfi #lacrime… - giuseppe_alto : Grande Fratello Vip, Lulù: 'Via Manuel e altri tre', Gianmaria piange per l'addio di Aldo - infoitcultura : GF Vip: Aldo Montano sul massaggio di Manuel a Lulù -