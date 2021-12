Eutanasia, via libera a testo in commissione. Lunedì in aula alla Camera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato il testo sul fine vita che sarà all’esame dell’aula di Montecitorio da Lunedì 13 dicembre e votato il mandato ai relatori per l’aula, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s). “Ora la responsabilità passa all’aula di Montecitorio, tutti i gruppi e i singoli componenti hanno il dovere di rispondere ai malati e alle loro famiglie, alle esigenze di rendere più umano il nostro ordinamento riconoscendo la morte volontaria medicalmente assistita”, dicono Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari sociali. “Nonostante alcune critiche ingenerose rispetto al gran lavoro, di necessaria mediazione, siamo soddisfatti perché è un buon testo”, aggiungono. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le commissioni Giustizia e Affari Sociali dellahanno approvato ilsul fine vita che sarà all’esame dell’di Montecitorio da13 dicembre e votato il mandato ai relatori per l’, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s). “Ora la responsabilità passa all’di Montecitorio, tutti i gruppi e i singoli componenti hanno il dovere di rispondere ai malati e alle loro famiglie, alle esigenze di rendere più umano il nostro ordinamento riconoscendo la morte volontaria medicalmente assistita”, dicono Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari sociali. “Nonostante alcune critiche ingenerose rispetto al gran lavoro, di necessaria mediazione, siamo soddisfatti perché è un buon”, aggiungono. ...

