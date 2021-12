Elmas ironico dopo la qualificazione | “Non lo so neanch’io”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli, arrivata contro il Leicester laal successivo turno di Europa League. Protagonista assoluto della vittoria degli azzurri è stato Eljif, autore di una doppietta nella gara terminata per 3 a 2 a favore della sua squadra. Il macedone, presentatosi ai microfoni nelpartita è apparso molto felice, tanto da scherzare sul proprio ruolo in campo.-Napoli Il tuttofare dei partenopei ha cosi risposto a chi gli chiedeva quale fosse il suo ruolo preferito in campo: “Domanda difficile… Non so, provo a fare il meglio dove mi mette il mister. Faccio quello che mi dice lui, cerco di dare sempre quello che posso. Speriamo di fare ancora meglio, ma è una domanda difficile: anche io non so qual è mio ruolo”.