Cynthia Nixon parla dei capelli bianchi di Miranda in “And Just Like That”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Non molto tempo fa, Sarah Jessica Parker ha rilasciato un’intervista che è ben presto rimbalzata ovunque, trovando acchito soprattutto sui social. In quell’intervista, l’attrice di Sex and the City ha affrontato una delle critiche più dure rivolte al revival And, arrivato oggi 9 dicembre su Sky e NOW con i primi due episodi. In molti, infatti, hanno sottolineato il passare del tempo e il conseguente invecchiamento delle protagoniste. Ma cosa c’è da vergognarsi in questo? Assolutamente nulla e anche, che interpretanella serie TV, ha rafforzato la sua idea sfoggiando fieramente il suo caschetto total grey.e il bob cut total grey in And...

, il sequel delle avventure di Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker) e delle sue amiche Miranda () e Charlotte (Kristin Davis). And just like that... : su Sky e Now Tv torna Sex and ...La serie tanto attesa ritorna sul piccolo schermo dopo 17 anni dall'ultimo episodio e tra i personaggi protagonisti ritroveremo Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker), Miranda (), ...Cynthia Nixon ha rivelato che cosa si cela dietro alla sua folta chioma di capelli grigi in And Just Like That..., l'attesissimo revival di Sex and The City. Durante un'apparizione su Live with Kelly ...Alla première a New York (of course!) Sarah Jessica Parker con il marito Matthew Broderick e il figlio James. E naturalmente il marito per fiction, Chris Noth!