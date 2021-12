Zazzaroni | ”Chi diceva che Ancelotti fosse bollito | ora non parla più!”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021): “I vincitori del chilogrammy awards cheno cheora che è primo non neno più” Ivan, sul Corriere dello Sport, scrive a proposito dei detrattori di-allenatore del Real Madrid -che ora nonno più perchè è primo in clasifica nella Liga e si è qualificato in anticipo agli ottavi di Champions. Questo lo scritto sul giornale che dirige:E QUALLO CHE ASCOLTA A TIKI TAKA “Lunedì a Tiki Taka ho sentito per la centesima volta che Mourinho non è un tattico, ma un gestore: di pompe di benzina o di pizzerie? Ho pensato: vuoi vedere che per qualcuno ha conquistato 25 titoli, tra campionati, Coppe e triplete, vendendo aria fritta con l’acqua? -afferma ...