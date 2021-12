Tennis, tanti giocatori di spicco nell’ATP di Rotterdam: Daniil Medvedev guida la lista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sarà un torneo di Rotterdam in grande stile quello che ci apprestiamo a vivere. L’ATP500 che andrà in scena sul veloce indoor dei Paesi Bassi, infatti, vedrà ai nastri di partenza tanti giocatori di alto profilo che renderanno l’evento in sé altamente attrattivo. Oltre al campione in carica Andrey Rublev (attuale n.5 del mondo), ci sarà il connazionale Daniil Medvedev a guidare le fila. Il nativo di Mosca, reduce dalla vittoria negli US Open 2021 in Finale contro Novak Djokovic, è tra i candidati più importanti a usurpare il trono di Djokovic in vetta alla classifica mondiale. Per questo la sua presenza dà lustro alla competizione in terra neerlandese, tenendo conto che vi saranno anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo), il polacco Hubert Hurkacz (n.10 ATP), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sarà un torneo diin grande stile quello che ci apprestiamo a vivere. L’ATP500 che andrà in scena sul veloce indoor dei Paesi Bassi, infatti, vedrà ai nastri di partenzadi alto profilo che renderanno l’evento in sé altamente attrattivo. Oltre al campione in carica Andrey Rublev (attuale n.5 del mondo), ci sarà il connazionalere le fila. Il nativo di Mosca, reduce dalla vittoria negli US Open 2021 in Finale contro Novak Djokovic, è tra i candidati più impora usurpare il trono di Djokovic in vetta alla classifica mondiale. Per questo la sua presenza dà lustro alla competizione in terra neerlandese, tenendo conto che vi saranno anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo), il polacco Hubert Hurkacz (n.10 ATP), ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: Tre volte nei quarti di finale sulla terra del Foro Italico: tanti auguri al belga???? @David__Goffin! ?? #tennis | #IBI… - blossom_tree7 : RT @InteBNLdItalia: Tre volte nei quarti di finale sulla terra del Foro Italico: tanti auguri al belga???? @David__Goffin! ?? #tennis | #IBI… - InteBNLdItalia : Tre volte nei quarti di finale sulla terra del Foro Italico: tanti auguri al belga???? @David__Goffin! ?? #tennis |… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Torre del Greco sfida Vela Messina per lo scudetto, Pellegrino: “Tanti sacrifici per la finale”. Nel femminile sarà Par… - matmosciatti11 : Torre del Greco sfida Vela Messina per lo scudetto, Pellegrino: “Tanti sacrifici per la finale”. Nel femminile sarà… -