Super Green pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Super Green pass, da quando scatta e come si ottiene. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no-vax (ANSA) - ROMA, 04 DIC - Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 dicembre 2021), dasi ottiene. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no-vax (ANSA) - ROMA, 04 DIC - Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Adnkronos : #Supergreenpass, Pregliasco: 'Lede un po' libertà, ma serve'. #GreenPassrafforzato - RettaroliS : RT @Silvia71_80: Poco prima di Ferragosto: green pass Poco prima di Natale:super green pass Pensare che sia fatto apposta per far fallire… - AleB36178648 : RT @AzzurraBarbuto: Lunedì 6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass, Milano è gremita di agenti che controllano il certificato. Intan… -