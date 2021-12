Smart working, firmano accordo. Ecco cosa prevede (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' stato siglato al ministero del Lavoro un accordo tra Governo e parti sociali sullo Smart working. Il protocollo contiene le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, che era stato proposto dal ministro Andrea Orlando. Il protocollo è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo. L'Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà firmare l'intesa a seguito della delibera del comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni.Il protocollo sullo Smart working nel settore privato, siglato al ministero del Lavoro, è composto da 16 articoli. Nella premessa si ricorda che "nell`attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull`organizzazione del lavoro". In ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' stato siglato al ministero del Lavoro untra Governo e parti sociali sullo. Il protocollo contiene le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, che era stato proposto dal ministro Andrea Orlando. Il protocollo è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo. L'Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà firmare l'intesa a seguito della delibera del comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni.Il protocollo sullonel settore privato, siglato al ministero del Lavoro, è composto da 16 articoli. Nella premessa si ricorda che "nell`attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull`organizzazione del lavoro". In ...

