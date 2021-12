Parco giardino orientale, ieri inaugurazione primi due lotti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato inaugurato ieri mattina, in via San il primo e il secondo lotto dei lavori del Parco giardino orientale in attuazione del comparto CR 28. A presentare il progetto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e l’ingegnere Francesco Tortora. A poco più di un anno dall’inaugurazione dei lavori, saranno consegnati alla città 200 posti auto pubblici, tre nuovi assi viari che collegheranno Parco Arbostella con via delle Tofane, fino all’ingresso della tangenziale, più un collegamento trasversale che raggiunge via Generale Alfonso La Marmora, e i primi tremila metri quadri del Parco urbano, dotati di sedute, illuminazione, nuove alberature, fontane. Il progetto complessivo, suddiviso in sette ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato inauguratomattina, in via San il primo e il secondo lotto dei lavori delin attuazione del comparto CR 28. A presentare il progetto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e l’ingegnere Francesco Tortora. A poco più di un anno dall’dei lavori, saranno consegnati alla città 200 posti auto pubblici, tre nuovi assi viari che collegherannoArbostella con via delle Tofane, fino all’ingresso della tangenziale, più un collegamento trasversale che raggiunge via Generale Alfonso La Marmora, e itremila metri quadri delurbano, dotati di sedute, illuminazione, nuove alberature, fontane. Il progetto complessivo, suddiviso in sette ...

Advertising

aSalerno_it : #salerno Ecco il nuovo parco Giardino Orientale, inaugurato primo e secondo lotto - LE FOTO - salernonotizie : Salerno: inaugurati i primi due lotti del Parco Giardino Orientale, il progetto - GILIOLADEBORTOL : Il parco delle luci a San Fior (Tv) di Oscar Bontempo: 50mila led nel suo giardino, in 30mila per vederlo… - alice_561 : RT @visitriminidmc: A #Rimini il premio La Città per il Verde. Rimini si è aggiudicata il 1° premio per la sezione ‘verde urbano’ nella cat… - Michela37564494 : Foto appena pubblicata @ Parco Giardino Sigurtà -