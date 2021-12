Landini: «Draghi voleva il contributo dai ricchi. Ma i partiti non sanno cosa vuol dire vivere con 20mila euro l’anno» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Il presidente Draghi ha tentato di proporre un punto di mediazione con la sua maggioranza avanzando l’idea di escludere per un anno dal beneficio fiscale i redditi oltre i 75 mila euro. Su questo è stato brutalmente messo in minoranza dai partiti della sua maggioranza. Questo è un problema molto serio: in questo Paese la maggioranza che sostiene il governo non sa cosa vuole dire vivere con 20, massimo 30 mila euro all’anno». Parola del leader della Cgil Maurizio Landini, che in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega perché il suo sindacato e la Uil hanno proclamato uno sciopero di otto ore dal 16 dicembre. Landini va all’attacco della riforma dell’Irpef che riduce le aliquote: «È ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Il presidenteha tentato di proporre un punto di mediazione con la sua maggioranza avanzando l’idea di escludere per un anno dal beneficio fiscale i redditi oltre i 75 mila. Su questo è stato brutalmente messo in minoranza daidella sua maggioranza. Questo è un problema molto serio: in questo Paese la maggioranza che sostiene il governo non sacon 20, massimo 30 milaal». Parola del leader della Cgil Maurizio, che in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega perché il suo sindacato e la Uil hanno proclamato uno sciopero di otto ore dal 16 dicembre.va all’attacco della riforma dell’Irpef che riduce le aliquote: «È ...

