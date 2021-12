Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli verso le nozze | lui vuole un figlio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si sono conosciuti all’interno al Grande Fratello Vip, durante la quinta edizione, e non si sono mai più lasciati. Si tratta diche hanno inaspettatamente dato vita ad una delle più belle storie d’amore nate all’interno della Casa più spiata d’Italia. E, ora, i due sono pronti a festeggiare il loro primo Natale da coppia e a compiere importanti passi., un amore vero nato al GF Vipè entrata il GF Vip quando la quinta edizione era già iniziata da qualche mese. Si è, così, inserita in dinamiche già in atto, come quella del flirt traed Elisabetta Gregoraci. Nessuno, quindi, poteva ...