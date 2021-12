Firenze | Sollicciano | sei agenti di custodia al pronto soccorso per due aggressioni Protesta l’Osapp

Advertising

... che è stato "tenuto a battesimo" questa mattina in Palazzo Vecchio dal sindaco diDario ... in un'officina allestita all'interno dell'Istituto Penitenziario di, sotto l'occhio ...I tre componenti della banda sono stati condotti nel carcere di, a, mentre la giovane incinta, proprio per la sua condizione, è stata liberata. I ragazzi proverrebbero ...Due aggressioni, ieri 7 dicembre 2021, agli agenti di custodia del carcere fiorentino di Sollicciano. Sei agenti, nel giro di due ore, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Lo rende no ...Firenze – Duecentotrenta biciclette “sostenibili”, recuperate e perfettamente restaurate, sono pronte a popolare le piste ciclabili e le strade di Firenze grazie al progetto “Piedelibero per La Comune ...