Diretta Juve - Malmoe ore 18.45: dove vederla in tv e in streaming, formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO - La Juve deve solo pensare a vincere e poi, al triplice fischio, controllare cosa sia accaduto nella partita a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. Sarà importante battere il Malmoe questa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO - Ladeve solo pensare a vincere e poi, al triplice fischio, controllare cosa sia accaduto nella partita a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. Sarà importante battere ilquesta ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - SkySport : ?? AZIONATE LE RUSPE ALLO STADIUM ? Si libera il manto erboso dalla neve ? La partita al momento non è a rischio ? ??… - Smurfette10 : Scommetto tutto che se rosalinda dovesse fare la diretta la fará quando starò guardando la juve ??????#zengavo ps vi p… - pioJj36 : RT @SkySport: ?? AZIONATE LE RUSPE ALLO STADIUM ? Si libera il manto erboso dalla neve ? La partita al momento non è a rischio ? ?? @FCosatti… - mister_ricci : RT @SkySport: ?? AZIONATE LE RUSPE ALLO STADIUM ? Si libera il manto erboso dalla neve ? La partita al momento non è a rischio ? ?? @FCosatti… -