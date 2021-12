Chi pagherà il conto di Draghi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arrivano i primi miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma ci sono già rallentamenti nelle procedure, con gli enti locali spesso in affanno per la «messa a terra» dei progetti. E se l’Italia non si mette a crescere in modo stabile, saranno guai per i prossimi governi. Hai abbandonato l’Italia ai tempi del governo di Mario Monti e ti sei ritirato su un’isola deserta. In questi giorni torni finalmente a casa e il tuo Paese non lo riconosci più. E non è solo perché la gente va in giro con la mascherina. Ma perché di austerità, spending review, tasse sui ricchi, spread non ne senti più parlare. Invece c’è il Reddito di cittadinanza, ti danno i soldi per ogni figlio che hai, in pensione puoi andare a 64 anni, ti riducono l’Irpef. Se ristrutturi la casa non solo hai uno sfiscale, ma i lavori te li paga lo Stato: e di dà pure il 10% in più. Ascolti il ...