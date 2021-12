Variante Omicron, i primi pareri dell’Oms: «Nessuna indicazione che causi forme più gravi di Covid» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle scorse settimane i governi, e soprattutto le Borse, di tutto il mondo hanno cominciato a tremare davanti alla scoperta dei primi casi di Variante Omicron. Questa nuova forma di Coronavirus ha cominciato a diffondersi dall’Africa verso diversi Paesi. In Italia il primo caso certificato è stato a fine novembre: era un dipendente Eni di Caserta che lavorava in Mozambico. Ora Michael Ryan, responsabile delle emergenze per l’Oms, sembra aver ridimensionato la paura nata attorno a questa Variante. In un’intervista rilasciata all’Afp ha detto: «Non c’è Nessuna indicazione che la Variante Omicron causi forme più gravi di Covid-19». E non solo, per Ryan la nuova Variante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle scorse settimane i governi, e soprattutto le Borse, di tutto il mondo hanno cominciato a tremare davanti alla scoperta deicasi di. Questa nuova forma di Coronavirus ha cominciato a diffondersi dall’Africa verso diversi Paesi. In Italia il primo caso certificato è stato a fine novembre: era un dipendente Eni di Caserta che lavorava in Mozambico. Ora Michael Ryan, responsabile delle emergenze per l’Oms, sembra aver ridimensionato la paura nata attorno a questa. In un’intervista rilasciata all’Afp ha detto: «Non c’èche lapiùdi-19». E non solo, per Ryan la nuova...

