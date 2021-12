Sampdoria, Bosco: «Forte connessione con Genova. Ci crediamo» (Di martedì 7 dicembre 2021) Alberto Bosco, ora alla guida della Sampdoria, ha fatto il punto sulle iniziative del club blucerchiato: le dichiarazioni Alberto Bosco, direttore operativo della Sampdoria ora alla guida del club, ha parlato durante la presentazione dello sponsor La mia Liguria che comparirà sulle divise blucerchiate. Le sue dichiarazioni raccolte da sampnews24.com. DICHIARAZIONI – «Mi unisco al dottor Zangrillo ai ringraziamenti alle istituzioni. Io sono genovese, nato e cresciuto qui ed è un orgoglio portare la mia terra sulla maglia del mio cuore. Ringrazio le istituzioni di aver pensato al calcio. Per quanto riguarda la Sampdoria la nostra connessione con il territorio è stata molto Forte nello sviluppi strategico. Abbiamo investito molto a Bogliasco nelle infrastrutture. I ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Alberto, ora alla guida della, ha fatto il punto sulle iniziative del club blucerchiato: le dichiarazioni Alberto, direttore operativo dellaora alla guida del club, ha parlato durante la presentazione dello sponsor La mia Liguria che comparirà sulle divise blucerchiate. Le sue dichiarazioni raccolte da sampnews24.com. DICHIARAZIONI – «Mi unisco al dottor Zangrillo ai ringraziamenti alle istituzioni. Io sono genovese, nato e cresciuto qui ed è un orgoglio portare la mia terra sulla maglia del mio cuore. Ringrazio le istituzioni di aver pensato al calcio. Per quanto riguarda lala nostracon il territorio è stata moltonello sviluppi strategico. Abbiamo investito molto a Bogliasco nelle infrastrutture. I ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Sampdoria ora torna in vendita: rispunta Vialli: Con le dimissioni di Ferrero, la gestione… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Sampdoria, dopo le dimissioni di Ferrero la gestione della società affidata ad Alberto Bosco: rassicurati dipendenti su… - Daniele20052013 : Arresto Ferrero, scelta la nuova guida della Sampdoria: sarà Alberto Bosco - infoitsport : Sampdoria, la gestione ordinaria è affidata provvisoriamente ad Alberto Bosco - ilNapolista - Milenaceti : Ferrero in carcere a San Vittore: “Reati societari e bancarotta”, il club non è coinvolto. L’avvocato: “Non sappiam… -