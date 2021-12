Quirinale. Conte si smarca: non abbiamo come candidato Silvio Berlusconi (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tira’ su La 7, nel corso di un’intervista ha precisato che “il M5s non ha come candidato Silvio Berlusconi. Rispetto il leader di un’altra forza politica, ma abbiamo bisogno di un presidente che possa unire il Paese e sia garante di tutti, non solo di una parte”. Ma sarà vero? O meglio l’ex premier è in grado ad oggi di “controllare” la pattuglia di grillini in Parlamento? “I percorsi, gli obiettivi, i principi e i valori” di Fi e M5s, se mai sono stati simili, “nel tempo si sono dimostrati diametralmente opposti. C’è rispetto nei confronti di una figura che ha avuto un ruolo importante nel Paese, ha fatto anche alcune cose buone. Ma, sicuramente, complice un conflitto pervasivo di interessi, ha compiuto dei passaggi che non sono nel dna del M5s”. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppe, a ‘L’aria che tira’ su La 7, nel corso di un’intervista ha precisato che “il M5s non ha. Rispetto il leader di un’altra forza politica, mabisogno di un presidente che possa unire il Paese e sia garante di tutti, non solo di una parte”. Ma sarà vero? O meglio l’ex premier è in grado ad oggi di “controllare” la pattuglia di grillini in Parlamento? “I percorsi, gli obiettivi, i principi e i valori” di Fi e M5s, se mai sono stati simili, “nel tempo si sono dimostrati diametralmente opposti. C’è rispetto nei confronti di una figura che ha avuto un ruolo importante nel Paese, ha fatto anche alcune cose buone. Ma, sicuramente, complice un conflitto pervasivo di interessi, ha compiuto dei passaggi che non sono nel dna del M5s”. ...

Advertising

ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte: 'Ci sarò alle politiche'. Il presidente del M5s parla dell'ambizione di presentarsi con il moviment… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - Pietro51204269 : Voci di corridoi avere un governo Conte e Draghi al Quirinale.Non male! - danieledv79 : RT @AndreaLompio53: 'Il Pd si piega ai 5 Stelle, offerto il seggio romano di Gualtieri a Conte: la mossa in ottica Quirinale.' Ecco il #PD… -