Per un volta si ride su Twitter. L'iperbole di Castellitto scatena l'ironia su Roma Nord (Di martedì 7 dicembre 2021) "Non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord, ha fatto il Vietnam. Ma è un mondo anche tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell'esistenza – voglia di potenza, di bellezza, di soldi e successo – sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile". Le anticipazioni dell'intervista di Pietro Castellitto al settimanale 'Sette' hanno fatto il giro del web. Su Twitter, l'argomento è diventato trending topic, lasciando per una volta spazio ai sorrisi nel terreno social dove spesso domina lo scontro. Il 29enne artista - figlio dell'attore e regista Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, che ha interpretato il ruolo di Francesco Totti nella serie tv ...

