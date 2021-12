Patrick Zaki è libero | ma non assolto Sarà scarcerato tra oggi e domani

(Di martedì 7 dicembre 2021) , ma dovrà ritornare in tribunale il prossimo primo febbraiorilasciato tra stasera emattina. Tuttavia il giovane studente egiziano dell’Università di Bologna non è stato, ma dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1 febbraio. Una notizia che fa tirare il fiato dopo 22 mesi di prigionia con l’accusa di propaganda sovversiva per aver pubblicato su Facebook dieci post. Leggi anche:7 DICEMBRE SI TERRÀ LA TERZA UDIENZA, FORSE L’ULTIMA Il Corriere della Sera informa che “l’ordine di scarcerazione — secondo fonti legali vicine a— è stato già firmato”. Inoltre, si apprende che l’annuncio della scarcerazione è stato accolto con un urlo di gioia nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - amnestyitalia : Bologna non dimentica Patrick Zaki #FreePatrickZaki - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - fantasyeydor01 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Zaki verrà rilasciato tra stasera e domani mattina e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1 febbraio h… - MCappelluti_ : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

12.11 Legali:scarcerato ma non assolto Scarcerato ma non assolto: questa la decisione dei giudici di Mansura per, da 22 mesi detenuto in Egitto. A riferirlo fuori dall'aula, alcuni avvocati che hanno seguito l' udienza. Oggi era la terza udienza, sospesa dopo che i legali dello studente dell'ateneo ...sarà scarcerato, ma non assolto. Oggi si è tenuta l'udienza del processo a carico del ricercatore dell'Università di Bologna incarcerato in Egitto dal 7 febbraio 2020 , accusato di "...(ANSA) - MANSURA, 07 DIC - Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un ...Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Questa la decisione del giudice durante la terza udienza tenutasi oggi a Mansura.