Advertising

macho_morandi : @EasyRossonero @IlBuonFabio Empoli gioca meglio del napoli - anteprima24 : ** ##Napoli-Empoli, scelto l'arbitro del match: al Var c'è Mariani ** - sscalcionapoli1 : L’agente di Parisi: “A gennaio al Napoli? Da escludere, resta all’Empoli fino a giugno” - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #NAPOLI – EMPOLI h. 18.00 MARINELLI TEGONI – CIPRESSA IV: MARINI VAR: MARIANI AVAR: ALASSIO - claudioruss : #NAPOLI – EMPOLI h. 18.00 MARINELLI TEGONI – CIPRESSA IV: MARINI VAR: MARIANI AVAR: ALASSIO -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Empoli

Superscudetto

- Atalanta 2 - 3 Mariani (Var: Banti) 6,5 'Lo giustifico nella scelta di fischiare il rigore ...- Udinese 3 - 1 Paterna (Var: Di Paolo) 6 'Una sufficienza d'incoraggiamento in una gara ...ROMA - L'AIA ha ufficializzato i direttori di gara per le partite del 17° turno di Serie A : si parte venerdì sera con il derby di Genova affidato a Doveri ...Giuffredi, agente di Mario Rui, interviene a Radio Marte e svela: "Abbiamo una scommessa, vince lo scudetto col Napoli e poi va a Dubai"."Parisi non lo propongo a nessuno, credo che sarà il prossimo terzino sinistro della Nazionale. Deve stare a giugno fino all’Empoli e poi si metteranno tutti in fila”.