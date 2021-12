Milano | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima della Scala | sei minuti di applausi e l' ovazione del pubblico | «Bis!»

Advertising

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro… - matteorenzi : Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il Presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qua… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Sampdoria Massimo #Ferrero è stato arrestato a Milano e nei suoi confronti è stato disposto il… - _mau_ra : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro alla #Sca… - CapraGianfranc2 : RT @matteorenzi: Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il Presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qualcuno l… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Presidente

... Emilia Cestelli, gli ex sindaci di, Marco Formentini e Carlo Tognoli, oltre che per lo scrittore Andrea Pinkets. Sul palco degli Ambrogini d'oro è salito anche l'exdell'Inter, ...Da quando sono diventato sindaco, Mattarella, che ho avuto l'onore di conoscere a Expo, è venuto apiù di venti volte, credo sia un record che dimostra l'affezione delverso'...Calorosi applausi per Chailly. Mattarella "è stato un grandissimo presidente da tutti i punti di vista. Per le decisioni che ha preso e per la sua umanità". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe ...Ginnastica in festa, le atlete della Ginnastica Skill si sono fatte un bel regalo di Natale in anticipo. Ginnastica in festa edizione invernale: le skilline non si sono fatte trovare impreparate Una ...