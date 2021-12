Advertising

sportli26181512 : La Liguria 'irrompe' sulle maglie di Samp, Genoa e Spezia: si parte dal derby: La Liguria 'irrompe' sulle maglie di… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria irrompe

La Gazzetta dello Sport

... Sampdoria e Spezia - che dal prossimo turno di campionato, e sino a fine stagione, avranno sulla maglia da gioco il logo 'La mia', promuovendo così il turismo sul territorio ligure. Presenti ...Al minuto 35 Amian comincia l'azione dal basso, da Maggiore a Reca che taglia teso in area da sinistra,Manaj di destro ed è gol, il primo in campionato per l'albanese. Al ritorno in campo ...Fronte freddo con pioggia, vento forte e neve fino a bassa quota. ANCORA PIOGGIA TRA CAMPANIA, ALTA CALABRIA E POTENTINO,TEMPORALI, GRANDINE E NEVE A BASSA QUOTA AL CENTRO: fronte ...Lo Spezia mette paura al Sassuolo, va in vantaggio di due gol, ma Raspadori sigla una doppietta entrando dalla panchina e rimette le cose in parità, annullando la gioia dei liguri e confermando l'otti ...