Green pass sui mezzi pubblici, è valido per gli studenti da 12 anni in su. Non serve per le attività teatrali

Il Ministero dell'Istruzione ha diramato una circolare nella serata del 7 dicembre in cui chiarisce alcuni punti fondamentali che riguardano l'obbligo vaccinale a scuola in vigore dal 15 dicembre. Fra queste indicazioni c'è il chiarimento sulla questione Green pass studenti sui mezzi pubblici, confermando dunque l'orientamento del Governo.

