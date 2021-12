Capello: «Il Napoli mi piace, nella sua personalità e nel voler essere protagonista si vede la mano di Spalletti» (Di martedì 7 dicembre 2021) Libero intervista Fabio Capello. Si esprime sulle italiane in Champions e sulla lotta scudetto. Per il Milan, contro il Liverpool, dice, sarà molto difficile. E sul campionato italiano: «Non è peggiorato, è rimasto dello stesso livello. È La Premier che offre un calcio diverso, più in linea con i tempi. Fortunatamente qualche allenatore in Italia propone qualcosa di diverso: il capostipite dell’onda buona è Gasperini, ora vedo innovazioni anche da Italiano nella Fiorentina e Zanetti nel Venezia. Ben vengano. L’importante è dimenticare la moda di anni fa del guardiolismo superficiale: per un lungo periodo abbiamo preso il peggio di Guardiola, senza capirlo fino in fondo». L’Atalanta potrebbe vincere lo scudetto. «Perché no? Lo vincerà una delle prime quattro in classifica, ma la favorita resta l’Inter». Sul Napoli, che giovedì ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Libero intervista Fabio. Si esprime sulle italiane in Champions e sulla lotta scudetto. Per il Milan, contro il Liverpool, dice, sarà molto difficile. E sul campionato italiano: «Non è peggiorato, è rimasto dello stesso livello. È La Premier che offre un calcio diverso, più in linea con i tempi. Fortunatamente qualche allenatore in Italia propone qualcosa di diverso: il capostipite dell’onda buona è Gasperini, ora vedo innovazioni anche da ItalianoFiorentina e Zanetti nel Venezia. Ben vengano. L’importante è dimenticare la moda di anni fa del guardiolismo superficiale: per un lungo periodo abbiamo preso il peggio di Guardiola, senza capirlo fino in fondo». L’Atalanta potrebbe vincere lo scudetto. «Perché no? Lo vincerà una delle prime quattro in classifica, ma la favorita resta l’Inter». Sul, che giovedì ...

