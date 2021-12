Cagliari | Joao Pedro | | «Abbiamo provato a vincerla ma il pari ci dà fiducia»

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Stiamo facendo bene, oggi avevamo davanti una squadra che ti chiede di lavorare a tutto campo e a grande ritmo. Loro hanno trovato la rete ma non ci siamo demoralizzati, fino alla fine, non era semplice”. Così, attaccante del– dopo il pareggio contro il Torino. “In questo momento bisogna raccogliere tutto quello che arriva, penso che oggi ilabbia fatto qualcosa in più per, è un pareggio che ci dà comunque continuità esulla strada che stiamo percorrendo tutti insieme”, ha spiegato il giocatore, autore della rete dell’1-1. “Veniamo da buone prestazioni, ci manca la vittoria che dobbiamo inseguire con tutte le nostre forze e puntando a migliorare in quello che ...

TuttoMercatoWeb : Cagliari, Mazzarri su Joao Pedro: 'Giocatore completo, sa fare tutto. Credo che Mancini lo chiamerà' - Akroma941 : Solo io comprerei mezzo Cagliari ma non Joao Pedro? - RaiSport : #calcio Il #Toro spreca e il #Cagliari pareggia Successo in casa dei toscani contro la formazione di Gotti, Joao… - Mediagol : VIDEO Cagliari-Torino: guarda il gol da cineteca dell’ex Palermo Joao Pedro - provenzanofabi0 : Il mio pronostico su Inter Cagliari è 4-1 marcatori E. Džeko,João Pedro #campionatopronostici @pronostici22 -

... l'assist per Kessie al termine di un'accelerazione notevole Barrow (Bologna); la conclusione al volo del gol Deulofeu (Udinese): triangolazione e palla sul secondo paloPedro (): ...La 16giornata di Serie A si è chiusa con l'ultimo posticipo del lunedì, quello trae Torino , che si sono spartite la posta in palio all'Unipol Domus sul risultato di 1 - 1 . ...perla di...I nostri lettori si sono espressi circa le prestazioni messe in campo dagli isolani in occasione di Cagliari-Torino Il solito João Pedro ha rimesso in gioco il Cagliari quando, ieri, con una rovesciat ..."Una gara equilibrata, ma se qualcuno doveva vincerla quelli eravamo noi”. Walter Mazzarri ha commentato con questa frase la partita di ieri sera tra il Cagliari e il Torino finita in parità, 1 a 1. " ...